Ana Maria Braga: idade atual; veja fotos da apresentadora do 'Mais Você' jovem

Conhecida por ser o rosto das manhãs na TV brasileira há mais de 20 anos com o programa 'Mais Você', Ana Maria Braga já teve diferentes cortes de cabelo e já declarou várias vezes que adora fazer mudanças. Por isso, quando surge uma foto sua de quando era jovem, muitos ficam surpresos pela beleza e mudança no visual da apresentadora, comparando muitas vezes com uma atriz dos anos 70. Confira fotos de Ana Maria Braga jovem.

Ana compartilha foto de seu visual nos anos 80 (Reprodução/Instagram)

Ana Maria, que luta contra o câncer de pulmão, aparece em foto antiga curtindo o Carnaval e fumando um cigarro (Reprodução/Instagram)

A apresentadora surpreendeu os internautas ao compartilhar uma foto com o cabelo longo (Reprodução/Instagram)

Qual a idade atual da Ana Maria Braga?

No dia 1º de abril, a apresentadora Ana Maria Braga completou 74 anos e, com sua família, comemorou o aniversário em casa. Em suas redes sociais, compartilhou um vídeo do momento com seus seguidores onde estava seus filhos e netos cantando parabéns.

Em outra publicação, a apresentadora postou diversas fotos que marcaram sua carreira e refletiu sobre todos esses anos. "Não são 74 segundos, minutos ou dias. Muito menos 74 semanas e meses. Nem só 74 histórias... É um mundo todo que cabe em 74 anos", escreveu.

