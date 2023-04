Notícia da saída de Ana Maria Braga da TV Globo é divulgada por jornalista

Afastada do ‘Mais Você’, da TV Globo, desde o dia 24 de março, por conta de uma cirurgia, Ana Maria Braga adiou a sua volta. Nas redes sociais, ela disse “precisar ficar mais uns dias de repouso" para se recuperar do procedimento cirúrgico de varizes. Porém, Alessandro Lo-Bianco, jornalista do programa “A Tarde é Sua”, disse que ela não retornar mais para a TV Globo.

De acordo com ele, a apresentadora ligou para a emissora esta semana para avisar gostaria de estender a sua licença e para tratar sobre o seu futuro. Ele contou que a conversa está sendo guardada em decorrência da questão financeira envolvendo o ‘Mais Você’.

“Está sendo guardado a sete chaves justamente porque a maioria das cotas do Mais Você já estão vendidas até o fim do ano”, explicou Alessandro Lo-Bianco.

“A Globo deu o sinal verde para Ana Maria. Ontem Ana Maria ligou para a Globo para falar sobre como ela está e quanto tempo vai precisar [para se recuperar]. E ela falou: ‘Quero antecipar a minha aposentadoria'’, continuou.

Ana Maria Braga está na Globo desde junho de 1999.