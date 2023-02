Ana Maria Braga grava dança 'Lovezinho' com o neto: "Ao som de Xurrasco"

Neste domingo, 26, Ana Maria Braga atendeu ao pedido do neto, Bento, e gravou com ele a dancinha que viralizou com o tiktoker Xurrasco. O vídeo do momento divertido foi compartilhado por ela no seu perfil do Instagram. A apresentadora do 'Mais Você', da Globo, retornará ao traalho nesta segunda-feira, 27, após se recuperar da Covid-19.

"Sequência de 'love', com o meu neto Bento e os primos para te contar que amanhã tô de volta, cheia de saudade e negativa para COVID 19. Te espero! Ao som dele @xurrasco_21", escreveu Ana Maria.

Xurrasco é o apelido do influencer Gabriel Luiz Souza, de 17 anos, que possui 3,6 milhões de seguidores somando as contas do Instagram e do Tiktok.