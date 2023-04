Caco Barcellos diz que Ana Maria Braga o ajudou a reatar romance

Apaixonado, Caco Barcellos revelou hoje, terça-feira (11), que reatou o namoro com Carla Tilley após pedir por uma segunda chance no programa ao vivo do ‘Mais Você’. O jornalista foi convidado no ‘Encontro’ desta manhã e compartilhou a história, afirmando que a ajuda de Ana Maria foi essencial.

“Preciso agradecer a Ana Maria Braga, por que a influência dela me ajudou bastante. A namorada voltou. Um beijo, Ana Maria. Muito Obrigado”, agradeceu.

Em novembro do ano passado, Caco participou de um café da manhã com a apresentadora, onde falou sobre a série ‘Rota 66- A Polícia que Mata’, baseada em seu livro e também comentou acerca do término com a promotora de Justiça, Carla Tilley. “É uma pena que agora a gente tá afastado devido a um erro meu. Mas tenho esperança”, disse.

Na ocasião, o jornalista disse que conheceu a namorada em uma situação dramática, após a perda de dois filhos e que por ser dedicado demais ao trabalho, descuidava das relações afetivas. Após se comover com o término de Barcellos, Ana Maria fez um pedido para Carla.

“Ô, Carlinha. Ai que intimidade, desculpa. Mas olha, amor são momentos difíceis de encontrar na vida da gente, quando a gente encontra alguém que bate no coração como bateu no seu. Errar todo mundo erra, mas a gente aprende com erros”, disse no programa.

(Beatriz Moura. estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)