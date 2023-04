Comunicação e o samba no Pará se despedem da jornalista Ellen Silva

O jornalismo, a cultura popular e o samba no Pará perderam na noite desta segunda-feira, 10, a figura de Ellen Silva. A comunicadora de 35 anos faleceu de sepse - infecção generalizada, por consequencia de bactérias na corrente sanguínea - , em decorrência do quadro de diabetes. A sambista e produtora cultural deixou um legado no "Coletivo Tem Mulher Na Roda De Samba", "Boteco das Negrices", "PodPreta", e foi amplamente homenageada pela sua trajetória na defesa da liberdade, cultura e luta contra o racismo.

A artista está sendo velada na Igreja dos Capuchinhos e o enterro acontecerá no Cemitério Metrópole, na BR. A Câmara Municipal de Belém durante a sessão da manhã de hoje, 11, propôs um minuto de silêncio em homenagem a Ellen Silva. O Sindicato dos Jornalistas do Pará (Sinjor-PA), assim como o Coletivo Tem Mulher Na Roda De Samba (CTMRS), e amigos, prestaram as últimas homenagens.

A sua despedida mobilizou jornalistas, produtores culturais, artistas e seus parceiros de trabalho. A jornalista e sambista Lourdinha Bezerra, estava muito abalada com a partida prematura da amiga e parceira de trabalho. Emocionada, destacou que as mulheres do coletivo se reuniram na capela para cantar e tocar para a sua passagem. "As meninas do coletivo estão aqui, cantando para ela, para fazer a passagem dela [para o plano espiritual]... O coletivo tem mais de 30 mulheres cantoras, compositoras e musicistas. O coletivo que rápido agilizou, quando eu dei a notícia do falecimento", iniciou.

O seu "Boteco das Negrices" foi relembrado pela animação e por ser um espaço de valorização da identidade da mulher negra, assim como CTMRS. Lourdinha acredita que Ellen tinha muitos talentos e, por isso, estava envolvida sempre em muita atividades e por isso a comoção na cidade. "Ela era assessora, produtora, fazia evento, ela apresentava. Ela disse que se inspirava na Adelaide Oliveira e em mim, e que fui eu quem abri as portas", relembrou.

"A Ellen tinha vontade de viver. Ela era a cultura, o samba, o carnaval. Era devota de São Jorge, fundou o 'Coletivo Tem Mulher Na Roda De Samba', de colocar a mulher nesse lugar de protagonismo, tocando o pandeiro, etc, então falar de Ellen é falar de alegria de viver. Ela tinha 35 anos, deixou a Helena 4 anos, era só elas. O pai, a mãe, Helena e ela", concluiu.

A jornalista e professora Ivana Oliveira admirava Ellen desde a graduação, quando foi sua professora e, posteriormente, orientadora de TCC. Para ela, pensar na imagem de Ellen, imediatamente vem um sorriso na memória e este seria o seu legado, a alegria. "A minha maior lembrança dela é o sorriso, acho que a Ellen deixa o legado da alegria de viver. Conheço poucas pessoas que tinham a empolgação de iniciar em qualquer projeto, dar continuação de ações que pudessem ampliar o conhecimento sobre a cultura popular, principalmente sobre o samba", arguiu.

"Então para mim a Ellen tanto na sala de aula, quanto depois de formada, ela se mostrou uma profissional como ela já era na sala de aula: feliz, alegre, não tendo obstáculos. Um sorriso era sempre a resposta para tudo. Para mim fica de legado isso e eu espero que a gente consiga levar essa mulher tão forte, com sorriso franco, para que a filha dela conheça a mãe maravilhosa, que teve. Nós estaremos para lembrar disso. Uma mulher muito antes de qualquer movimento já discutia a cultura, o racismo, no podcast dela., Ellen deixa para gente o melhor que podia ter feito por aqui. Tá sendo dolorosa essa despedida, mas ela deixa uma esperança pra nós. Fica pra nós o sorriso de Ellen", finalizou.