Jornalista abre o jogo sobre comportamento de Patrícia Poeta nos bastidores da Globo

A jornalista Carla Vilhena resolveu abrir o jogo sobre Patrícia Poeta, com quem já dividiu a bancada do “Jornal Nacional”. A atual apresentadora do “Encontro” se envolveu em recente polêmica ao interromper o co-apresentador do programa, Manoel Soares, no ao vivo.

Durante participação no podcast “O Programa de Todos os Programas”, do site R7, Carla Vilhena, que atualmente trabalha no SBT, saiu em defesa de Patrícia Poeta e falou sobre sua experiência com a substituta de Fátima Bernardes.

“A Patrícia é uma das pessoas mais incríveis que eu conheço. Educada, discretíssima, não se mete na vida de ninguém, nunca ouvi a Patrícia falar mal de ninguém”, contou a jornalista aos apresentadores Flávio Ricco e Dani Bavoso.

“A Patrícia é uma pessoa tão focada no trabalho dela, no desenvolvimento pessoal e profissional dela, que ela não entra, por exemplo, em um camarim onde está todo mundo fofocando… Ela não entra na fofoca. É uma pessoa de uma extrema bondade”, elogiou Carla Vilhena.