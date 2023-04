Patrícia Poeta irrita web ao fazer piada após polêmica com Manoel Soares

Manoel Soares retornou ao 'Encontro' nesta quarta-feira (5), após a situação polêmica com Patrícia Poeta no início da semana. Na segunda-feira (3), a apresentadora interrompeu Manoel no programa ao vivo e viralizou nas redes sociais, onde recebeu críticas por seu comportamento.

Já nesta quarta-feira (5), Patrícia se justificou sobre o ocorrido logo no ínicio do programa, tentando amenizar a situação. “Programa ao vivo é assim mesmo, às vezes cai o link, cai o ao vivo, o áudio não funciona, a gente passa na frente da câmera errada...”, disse.

Em seguida, apresentou as convidadas e cumprimentou Manoel Soares, momento que chamou atenção dos internautas. “Bom dia, parceiro. Deixa eu ir na câmera certa aqui”, brincou, enquanto falava com o apresentador.

Nas redes sociais, a fala foi vista como ironia, o que irritou os internautas, que chegaram a compará-la com a antiga apresentadora da atração, Fátima Bernardes, dona de um grande fã-clube entre os telespectadores do 'Encontro'.

Entenda a polêmica

Durante a apresentação do programa, Patrícia Poeta virou o assunto mais comentado do dia. Na web, os internautas criticaram a apresentadora e chegaram até a pedir sua demissão. Em resposta, ela disse que tudo não passou de um mal entendido e casualidade.

“Estava tendo dificuldades com uma nova tecnologia, estava procurando ajuda para fazer acontecer. Tanto que, no momento em que percebi o que tinha acontecido, imediatamente já me desculpei. Coisas de programa ao vivo”, justificou.

(*Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)