Crise no Encontro? O que Patrícia Poeta e Manoel Soares já falaram sobre boatos

Desde que Patrícia Poeta e Manoel Soares assumiram o programa Encontro na saída de Fátima Bernardes, em julho de 2022, circulam boatos de clima ruim e desavenças entre eles nos bastidores da atração. Entretanto, os apresentadores optaram em seguir a linha do silêncio para não alimentar os boatos de que o clima entre eles é ruim quando as câmeras estão desligadas. Mas não está mais dando certo.

Cada vez mais está ficando impossível para os dois, disfarçarem as desavenças entre si. A dupla convive com situações inusitadas durante o programa ao vivo que acabam reacendendo a discussão de crise na relação, na internet. A apresentadora foi a primeira a falar abertamente em tom de desabafo sobre as críticas e boatos relacionados ao Encontro.

Através de um texto publicado no Instagram, a jornalista disse que se cansou de aguentar calada os "ataques maldosos e mentiras descabidas" e pediu respeito por ter lutado para chegar ao posto de apresentadora de programa diário.

Já, Manoel Soares tomou conhecimento de que o colunista Alessandro Lo-Bianco, do "A Tarde é Sua" (RedeTV!), informou que ele havia pedido para se desligar da atração após um bate-boca com Patrícia Poeta. Ele, então, usou seu perfil no Twitter para avisar que não havia feito nem um pedido para deixar o Encontro.

Manoel Soares respondendo seguidores no Twitter (Divulgação)

VEJA MAIS