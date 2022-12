João Gomes fala que sentiu o sucesso pela primeira vez no Pará

João Gomes abriu uma caixinha de pergunta no seu perfil no Instagram entre um show e outro. Perguntado sobre qual momento ele percebeu que estava fazendo sucesso, o cantor disse que foi em um show no Pará.

VEJA MAIS

“Qual foi o momento que você percebeu que realmente estava fazendo sucesso? E o que você sentiu?”, perguntou um seguidor.

“Numa cidade do Pará tive uma sensação assim quando sair para almoçar. Para mim foi uma loucura só!”, respondeu João Gomes, durante a interação nesta sexta-feira, 30.

João Gomes não esquece recepção dos fãs paraenses. (Instagram)

O cantor já havia contato sobre isso em uma entrevista ao Podpah, um podcast. Ele disse que tudo ocorreu em Trairão, no sudeste paraense. Ele se locomovia em um ônibus, quando foi almoçar em uma localidade e os fãs o cercaram.

Relembre: