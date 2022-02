João Gomes lembra sinais do sucesso em primeiro show que fez no Pará

O cantor João Gomes falou no Podpah, um dos maiores podcasts brasileiros, com mais de 4,5 milhões de inscritos no YouTube, sobre a identificação com o Pará. O cantor lembrou seu primeiro show e as dívidas que tinha no momento.

O primeiro contato que João Gomes teve com o público foi em Trairão, no sudeste paraense. Iniciando a carreira em 2019, no Tik Tok, ele só começou a fazer show em 2021, quando as medidas sanitárias sofreram afrouxamento.

“O ônibus foi parado, pensei que era assalto, essas paradas sinistras. Sabe o que era? Os fãs”, lembrou emocionado.

Ele contou ainda sobre a receptividade do público e vê o resultado do seu trabalho quando os paraenses o receberam.

Além de ter esse marco na sua carreira, João Gomes passou seu aniversário do ano passado em Salinas, nordeste paraense. Ele curtiu um final de semana de shows e diversão.

João Gomes está de volta a Belém, neste sábado, 15, para o Bloco Pizro, que terá ainda shows de João Gomes, Vitor Fernandes, Tarcísio do Acordeon e Diego Souza no Espaço Náutico Marine Clube (Av. Bernardo Sayão, n° 5232).

