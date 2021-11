Marília Mendonça começou a carreira no Pará; Helder lamenta a morte: 'Tristeza'

A partida precoce de Marília Mendonça, que morreu durante um acidente aéreo na tarde desta sexta-feira (5) aos 26 anos, foi sentida por muitos fãs e pessoas que a admiraram. No Pará, local do primeiro show da carreira da cantora, na cidade de Itaituba, a tristeza ainda é maior e lamentada pelo governador Helder Barbalho (MDB).

Em uma publicação feita nas redes sociais, o chefe de estado desejou sentimentos aos familiares e amigos da sertaneja. “É com muita tristeza que recebi a notícia da morte da cantora Marília Mendonça, em um acidente de avião em Minas Gerais. Marília fez o primeiro show da carreira no Pará, na cidade de Itaituba, onde sempre foi recebida com muito carinho”, escreveu.

