João Gomes mostra para Belém como se faz a "pisadinha"

Que João Gomes tem um carinho especial pelo Pará, os fãs já sabem. O jovem artista que vem ganhando a estrada com seus sucessos no ritmo da pisadinha não esconde em suas redes sociais a relação de satisfação pelo estado. Além de frequentemente usar um chapéu com a bandeira do Pará, ele também sempre aparece cantando sucessos de artistas locais. E para celebrar esse amor, o artista chega em Belém, nesta nesta sexta-feira (19), para fazer show ao lado de Jr Angelim, Lucas e Iron e Dj Assayag, no Espaço Náutico Marine Club. O evento é para vacinados.

Apesar da pouca idade, 19 anos, João Gomes vem ganhando projeção na carreira. Quem acompanha as redes sociais do artista percebe que ele não para e segue de uma cidade para outra com suas apresentações. Ele já fez show em mais de dez cidades do Pará, mas é a primeira vez que se apresenta em Belém.

VEJA MAIS

Com frequência, ele mostra a rotina e fala de suas preferências musicais. No início deste mês de novembro ele apareceu no instagram cantando um clássico da música paraense "Ao pôr do sol", de Teddy Max.

O nordestino ainda colocou uma enquete para os seguidores responderem: "Conhece essa?". Outra demonstração de envolvimento com a música paraense do artista foi no último mês de outubro. Durante uma live, onde ela estava em um ensaio com a banda, ele transformou o melody “Par perfeito”, de Manu Batidão, em pisadinha.

O artista vem conquistando o público não apenas pelo talento e carisma, mas também pelo modo simples de enxergar a vida. Apesar de jovem, ele demonstra lucidez sobre a realidade da vida. Em uma entrevista para o jornal Extra, ele chegou a dizer que a prioridade, neste momento, era de ajudar a família e que não tinha pretensões de investir em carros de luxo e mansões, já que passa a maior parte do tempo em viagem.

João Gomes tinha o sonho de ser jogador de futebol quando criança, mas foi com a música que vem alcançando seus sonhos. O CD “Eu tenho a Senha” que contém o hit “Meu pedaço de Pecado” foi lançado recentemente e já garantiu um projeto audiovisual, gravado em Fortaleza, com participação de Tarcisio do Acordeon a quem João destaca como seu ídolo.

O jovem também tem como referências Cartola e Belchior e vê na música a oportunidade de mudar a vida de sua família. “Quando eu viajava para alguma cidade próxima para cantar com meus amigos, voltava com algum dinheiro em casa e mostrava para minha mãe para dizer que estava valendo a pena a viagem e que ia dar certo. Hoje, com fé em Deus, voltarei com condições ainda melhores do que as de antes”, afirma João.

O novo fenômeno do Brasil é natural de Serita, em Pernambuco e tem alcançado números expressivos nas plataformas de áudio e vídeo do país. No Spotify, foram três meses em primeiro lugar das músicas mais tocadas do país, na playlist “50 mais tocadas no Brasil”, à frente de nomes já consagrados.

“Muito gratificante ver todos cantando: "Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo já me enlouqueceu, tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu, além de outras canções que já viraram hits”, destacou o artista.

E quem vai abrir a noite de shows é a dupla paraense Lucas e Iron. Lucas disse que está muito feliz e acredita que essa oportunidade de abrir o show de importantes artistas da atualidade é reflexo do trabalho que vem fazendo. “Nós já estamos um tempo na estrada e ter essa oportunidade é sempre uma satisfação, pois é uma forma de mais pessoas conhecerem a nossa história”, disse Lucas.

Lucas & Iron são de Belém e são amigos de infância, da época de escola. Com o mesmo sonho de cantar, em 2015, decidiram formar a dupla com um projeto que não se prendiam somente um ritmo musical. Hoje, a dupla tem um nome forte não só na capital, mas como em várias cidades paraenses onde sempre são convidados a tocar, como Santarém, Marabá, Tucuruí, Salinópolis e ainda em outros estados como no Amapá.

A dupla conta com a abertura de grandes shows nacionais no seu currículo como Jorge & Mateus, Matheus & Kauan, Matheus Fernandes, Éric Land e Menos é Mais.

Outra atração da noite é o cantor e compositor Júnior Angelim, que é dono dos hits “Apelido carinhoso” (Gusttavo Lima), “Seu polícia” (Zé Neto e Cristiano), “Cheirosa” (Jorge e Mateus), “Romance com safadeza” (Wesley Safadão e Anitta), entre outros.

Nascido na cidade satélite de Taguatinga/DF, Júnior Angelim cresceu ouvindo grandes nomes da Jovem Guarda como Wanderléia e Roberto Carlos, seu maior ídolo e, também, o sertanejo de Trio Parada Dura, influências de seu pai, Aníbal Angelim. Quando jovem, Aníbal era músico e reconheceu no filho o talento desde pequeno.

Certo dia resolveu gravar na sua voz as músicas que fazia e acabou postando em um canal do Youtube. Por meio das postagens foi descoberto por alguns artistas como a dupla Jads e Jadson, que se encantou com o trabalho do jovem. Essa parceria resultou na gravação de ‘Ressentimento’, composição de Angelim que ficou famosa na voz da dupla.

[youtube+6rk4VYxh4vw]

Em 2020, ano divisor de águas na vida de Júnior Angelim, o cantor deu vida ao projeto ‘Porcelanato’, homônimo da faixa de sucesso que contou com a participação de Jorge, dupla com Mateus. A canção ultrapassa a marca de 30 milhões de visualizações em seu clipe.

Em 2021, Angelim abriu as portas de sua casa, em Goiânia, para gravar o audiovisual “Inbox”, com participação especial dos pagodeiros goianos do grupo Kamisa 10 e do cantor Tierry, que divide vocais na faixa homônima ao projeto, e que foi lançada no final de setembro de 2021 e passa de 1,5 milhão de views.

Serviço

Evento: João Gomes + Jr Angelim + Lucas e Iron + Dj Assayag

Dia: 19/ 11 / 2021 - sexta-feira

Abertura dos portões: 20h

Local: Espaço Náutico Marine Club

Obs: Evento para vacinados!

Levar comprovante de vacinação / baixar app ConectSus