João Gomes posta vídeo cantando 'Ao pôr do sol'

Com show marcado para acontecer em Belém, o cantor João Gomes postou um vídeo no story do instagram cantando um sucesso da música paraense. A canção 'Ao pôr do sol' já embalou muitas festas na cidade e foi cantada em diversos vídeos publicados pelo artista, nesta quinta-feira, 4.

O nordestino ainda colocou uma enquete para os seguidores responder: "Conhece essa?", pergunta ele. Considerado um dos maiores nomes do 'piseiro', João mostra momento descontraído com outros músicos e solta a voz.

'Ao pôr do sol' é uma das canções paraenses de mais destaque no Pará e Brasil. Sendo interpretada por diversos cantores, a música do cantor de Santarém, Teddy Max, foi lançada em 2004.

VEJA MAIS