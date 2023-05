Looks icônicos marcam red carpet no MET Gala 2023

Maio já começou com o mundo da moda em destaque. O MET Gala 2023, realizado na última segunda-feira (1º), rendeu um red carpet cheio de famosos e tendências. O tema deste ano foi o trabalho do designer Karl Lagerfed, que morreu em 2019, e ganhou destaque principalmente na Chanel. O homenageado da edição serviu de inspiração para os looks dos famosos.

O que se viu foram composições primordialmente em preto e branco, combinação de cores que era marca registrada de Karl Lagerfeld.

VEJA MAIS

Neto Navarro, styling e criador de imagem, destacou que os looks realmente estavam em harmonia com o tema, que era fácil na sua opinião. “Teve muita coisa boa, não foi difícil abordar já que era uma homenagem pro Karl Lagerfeld e era 100% visível de que a maioria das pessoas usavam o preto e o branco, que era a marca registrada dele. Além de óculos escuros, luvas de couro, entre outros”, disse.

“Adorei que teve muita Chanel e foi possível revisitar o acervo da marca com looks que foram reutilizados, tipo o da Gisele Bündchen, da Jennie, do Blackpink, da Dua Lipa e da Lizzo. Como ele ficou muito tempo na Chanel, gostei que usaram detalhes que fizeram referências da marca, tipo as correntes com couro entrelaçado, as pérolas, as camélias, que são as flores. Achei muito legal”, acrescenta Neto Navarro.

Além de Gisele, Anitta também esteve por lá e apostou no preto e branco, com vestido da Marc Jacobs e joias Tiffany. Os destaques do MET Gala 2023, para o styling e criador de imagem, ficaram a com Doja Cat e Rihanna.

“Um dos looks mais icônicos para mim foi o da Doja Cat, que ela foi de Choupette, que é a gata do Karl Lagerfeld. Acho que ela estava maravilhosa, chiquérrima, porque o evento foge um pouco para o surrealismo e ela fez isso com muita chiqueza, ela estava maravilhosa”, avalia.

“O da Rihanna merece destaque, ela fez referência às noivas do Karl Lagerfeld que eram muito esperadas nos vestidos da Chanel. A cantora usou um vestido de noiva icônico da grife Valentino todo branco com cauda, cheio de rosas brancas”, explicou.