Anitta aparece com microbiquíni vintage da Chanel antes de presença no Met Gala

Confirmada no Met Gala, a maior celebração mundial da moda, Anitta mostrou que segue sendo um ícone fashion. Na véspera do evento, a cantora apareceu para os seus seguidores usando um microbiquíni vintage da Chanel.

A peça usada por Anitta é considerada um clássico da grife e faz parte da coleção de primavera da Chanel de 1996, realizada pore Karl Lagerfeld.

A parte de cima é no formado de dois círculos pretos que carregam a logo da marca ao centro, eles cobrem apenas as aréolas dos seios e sãos sustentados por fios pretos. A calcinha bem tradicional, na cor preta e de lacinho, só que também, leva ao centro a logo da Chanel.

A primeira vez que Anitta foi ao Met Gala, foi em 2021. Essa será a terceira vez que ela estará presente no evento.

Na sua estreia, ela usou calçados de Alexandre Birman, e no ano passado, foi convidada do estilista Jeremy Scott, e compareceu ao evento com look exclusivo Moschino.

A edição deste ano, que será hoje, 1º, fará uma homenagem ao designer Karl Lagerfeld, que tem grande parte de seu legado ligado à Chanel.