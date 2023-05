Met Gala 2023: confira os looks dos famosos convidados

Uma das festas mais esperadas e badaladas do mundo inteiro foi realizada na noite desta segunda-feira (1), em Nova York. O Met Gala 2023 é a tradicional festa do Metropolitan Museum que reúne as maiores celebridades do mundo entre trajes glamurosos e mensagens políticas relevantes.

Vale destacar que para cada ano, os organizadores propõem um tema para os looks. Em 2023, a festa homenageia Karl Lagerfeld, designer de moda alemão e um dos maiores ícones do mundo da moda, que morreu em fevereiro de 2019, aos 85 anos.

Na edição deste ano, os co-anfitriões da festa são as atrizes Penélope Cruz e Michaela Coel, a cantora Dua Lipa e o tenista Roger Federer. Além da editora-chefe da "Vogue" americana Anna Wintour.

Confira alguns looks dos famosos que marcaram presença no evento:

Met Gala 2023 A cantora/compositora americana Erykah Badu (à direita) e convidada chega para o Met Gala 2023 no Metropolitan Museum of Art - Crédito: Ângela WEISS / AFP A rapper americana Doja Cat chega para o Met Gala 2023 no Metropolitan Museum - Crédito: Ângela Weiss / AFP A cantora e compositora inglesa Dua Lipa chega para o Met Gala 2023 no Metropolitan Museum - Crédito: Ângela Weiss / AFP A cantora e empresária Rihanna chega para participar do Met Gala 2023 - Crédito: Evan Agostini /Associated Press/Estadão Conteúdo Anitta participa do 2023 Met Gala Celebrating "Karl Lagerfeld: A Line Of Beauty" no The Metropolitan Museum - Crédito: Mike Coppola/Getty Images

