Família Kardashian pode não participar do Met Gala pela primeira vez, diz site

O Met Gala deste ano em Nova York, EUA, pode não contar com a presença da família Kardashian-Jenner, conhecida pela beleza e extravagância. A chefe da Vogue, Anna Wintour, teria decidido "reprimir" a lista de convidados após a família comparecer em peso ao evento pela primeira vez em 2022. A informação é de uma fonte ligada ao Page Six.

No entanto, uma fonte próxima à família negou que eles estejam excluídos da lista. A Vogue não quis comentar sobre a lista de convidados.

Kim Kardashian participou pela primeira vez do Met Gala em 2013, grávida de seu primeiro filho. Desde então, ela se tornou uma presença frequente e icônica no evento. Suas irmãs Khloé e Kourtney compareceram pela primeira vez no ano passado, juntamente com a matriarca Kris e as irmãs Kylie e Kendall Jenner.

Apesar de relatos de que ela já teria sido esnobada no passado, Khloé afirmou que na verdade recusou convites anteriores para o Met Gala, mas foi convencida por Kim a comparecer no evento.