Champions League: Anitta faz ato em homenagem a Vini Jr em final da Liga dos Campeões

Neste sábado (10), o Atatürk Olympic Stadium, em Istambul, na Turquia, foi palco de um espetáculo protagonizado pela cantora brasileira Anitta. Durante o aguardado show de abertura da final da Liga dos Campeões - entre Manchester City e Inter de Milão - Anitta encantou o público e prestou uma emocionante homenagem ao talentoso atacante do Real Madrid, Vini Jr.

Vestindo um traje de cor azul, a artista exibiu nas costas o nome do jogador, cuidadosamente estampado em cristais. Essa escolha não foi apenas uma manifestação de estilo, mas também uma forma de apoio ao atleta brasileiro, que recentemente foi alvo de ofensas racistas na Espanha.

A presença de Anitta no palco proporcionou uma atmosfera vibrante e empolgante antes do início da partida. Com sua energia contagiante, a cantora demonstrou mais uma vez por que é considerada uma das artistas mais influentes da atualidade. Seu gesto de solidariedade a Vini Jr. ressaltou a importância de combater o racismo e apoiar os atletas em meio a desafios e adversidades. Os fãs curtiram o ato.

O espetáculo de Anitta trouxe ainda mais brilho a uma final tão aguardada e reafirmou a capacidade da música e da cultura de unir pessoas e transmitir mensagens de empoderamento. Também pelas redes sociais, Vini jr retribuiu.