Final da Champions League tem apresentação histórica da cantora Anitta

A final da Champions League teve um momento de destaque para a música brasileira. A cantora Anitta subiu ao palco e fez uma apresentação histórica para os fãs. Antes de Manchester City e Inter de Milão entrarem em campo, foi a funkeira que agitou as arquibancadas do estádio na capital turca. Anitta se apresentou ao lado do cantor nigeriano Burna Boy.

Ao longo da carreira, a cantora já abriu duas finais de Libertadores da América, em 2019 e 2021.

