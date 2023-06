Inter e City se enfrentam na final da Champions League neste sábado (10)

A grande final da Uefa Champions League entre Manchester City e Internazionale de Milão ocorre neste sábado (10), às 16h. O técnico da Inter de Milão, Simone Inzaghi, admitiu o favoritismo do Manchester City. Mas mesmo com o posicionamento do treinador, os torcedores esperam acompanhar um duelo de gigantes no Estádio Atatürk, em Istambul, capital da Turquia.

Caso o City ganhe, será a primeira vez que o clube vai levantar a “Orelhuda”, como é conhecido o troféu da Liga dos Campeões. Do outro lado, a Inter acumula três títulos da competição e foi responsável por eliminar o Milan no dia 16 do mês passado. Em entrevista coletiva, o italiano afirmou que a equipe treinada por Pep Guardiola é ‘a melhor do mundo’, e que o time italiano vai precisar de ‘muito coração e muita mente’ para ultrapassar os ingleses.

De todo modo, o que resta é esperar para acompanhar o jogão entre os dois times às 16h deste sábado (10).