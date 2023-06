Anitta abre portas para carreira internacional para Gabriel do Borel com 'Funk Rave'

Funkeiro que coleciona parcerias de sucesso com nomes como Rosalía, Luísa Sonza, Ludmilla, etc, Gabriel do Borel ganha agora o mundo ao lado de Anitta. Hoje, 23, a cantora lançou oficialmente o clipe da música 'Funk Rave', que tem parceria com o artista.

A faixa, que já vinha repercutindo na internet, em especial após sua apresentação na grande final da Liga dos Campeões da Europa 2023, no último dia 10.

Além disso Gabriel do Borel já teve suas produções na trilhas de desfiles de moda internacionais de importantes marcas como Mugler e Louis Vuitton.

“Funk Rave é um projeto muito especial para mim. Foi incrível uma parceria incrível. A Anitta, me mandou mensagem para estar em L.A com os maiores nomes do entretenimento mundial e nos melhores studios. No total foram 02 Songcamping e participei da produção de mais de 35 faixas. Estou muito feliz com o resultado e foi incrível estar trabalhando com tanta gente incrível do mercado nesse projeto”, começou a contar Gabriel, que após a estadia em Los Angeles, viajou para Espanha, onde faz mistério sobre sua ida, mas garante que renderá grandes novidades profissionais.

“A carreira internacional é algo que eu penso sim e já venho trabalhando neste sentido. Acredito que em breve, meus fãs irão se surpreender muito com tudo o que venho preparando para eles neste sentido. Temos muitas novidades, conheci diversos artistas, compositores e produtores gigantes. Tem parcerias novas a caminho, mas não posso falar ainda sobre. Estou muito focado no Brasil também, tenho trabalhos com muitos artistas nacionais e vamos entregar muita música até o final do ano”, acrescentou.

O DJ, que vem se consagrando um dos maiores nomes do funk no Brasil, nasceu e foi criado numa casa de um cômodo só, no Morro do Borel, comunidade da Zona Norte do Rio de Janeiro. No início, de acordo com ele, seu sonho era se tornar reconhecido no local. Hoje, no entanto, comemora todo o sucesso dentro e fora do país. “Gratidão por tudo!”, concluiu.