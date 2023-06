Anitta fala sobre cena de 'sexo oral' que não entrou em 'Funk Rave' e afirma: 'está chovendo boy'

Com gravadora nova e lançamento, Anitta entra hoje, 23, em uma nova fase: pronta para falar de si. Em coletiva de imprensa online, a cantora apresentou em primeira mão o clipe de “Funk Rave” e conversou com jornalistas do Brasil.

“Muito feliz com a gravadora nova”, como definiu Anitta, a artista antecipou que já tem mais de 40 músicas prontas e agora está na fase de decidir o que estará no álbum. Bem humorada, ela ainda contou sobre a viagem com as amigas e esse período de novidades.

“Estou trabalhando, aproveitei que estava na Europa e agora já vem lançamento, e voltei para a labuta. Tem que encher copinho para gastar tudo de novo. Acho que não tem férias tão cedo, tem sete clipes prontos e mais outro para gravar, não dá para respirar galera! Está chovendo sucesso, está chovendo boy, a vida está tão perfeita que vou ligar para o meu pai de santo fazer proteções”, dispara a artista.

Um dos assuntos abordados foi a cena vazada em que ela aparece fazendo sexo oral modelo Yuri Meirelles, que não entraram em “Funk Rave”. Anitta garantiu que a cena não foi retirada por conta das críticas que sofreu e tão pouco por vazamentos, e que ela sabe lidar com isso, mas as imagens vinham acompanhadas de publicidade e não ocorreu.

“Sempre foi para ser uma cena de forma lúdica, a ideia sempre foi essa, a gente percebe por conta do trem, banana, uvas, pena que estragaram a ideia vazando a imagem do clipe. Mas a ideia sempre foi fazer conotações. A cena sempre foi para ser desse jeitinho que é, então quando vazou a gente ficou bolado, porque não era para ser nesse sentido”, pontuou.

“Me inspirei em um comercial muito antigo que passava na MTV, que tinha coisa no metrô entrando e saindo, isso ficou na minha cabeça, tanto que quando pensei nesse clipe lembrei dessa ideia e coloquei essa referência”, explicou a cantora.

“Funk Rave” mostra uma Anitta mais dona si, mesmo que a cantora sempre estivesse à frente dos seus projetos, ela está pronta para falar sobre ela e consequentemente sobre Larissa. “Na verdade não estou mandando uma mensagem no Brasil, mas quero passar uma mensagem minha, da cultura que eu sinto. O Brasil é muito grande e não dá só para eu representar o meu pedaço de história com um álbum só. São as minhas raízes, as minha história no subúrbio do rio, como eu fiz a minha carreira. Até os looks são do que eu usava antigamente do meu início de carreira e adolescência”, contou.

Anitta anunciou ainda que irá cantar “Funk Rave” pelo Brasil e o mundo: “A gente vai sair em turnê, muito logo, pretendo fazer no muito inteiro, e passar obviamente pelo Brasil. Estamos organizando tudo”.