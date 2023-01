Modelo que simulou sexo oral com Anitta apaga perfil no Instagram

Em decorrência dos assédios, o jovem modelo Yuri Meirelles, de 26 anos, que participou do clipe polêmico de Anitta, o qual a cantora simula sexo oral nele, tomou a decisão de apagar a conta do Instagram.

VEJ MAIS

Para o jornal Extra, o modelo declarou que ficou assustado com a repercussão do trabalho. Ele disse que no perfil do Instagram vinha recebendo várias mensagens e um dos comentários que estava recebendo era de convite para ir para o beco, em referência à cena com Anitta.

Yuri ficou conhecido após o vídeo viralizar nas redes sociais. O jovem é carioca e vem recebendo apoio dos pais e amigos