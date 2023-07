Anitta diz que perdeu a virgindade em abuso durante a adolescência

Anitta mais uma vez abriu seu coração e fez uma revelação nesta terça-feira (18). Durante uma entrevista no podcast High Low, conduzido pela modelo Emily Ratajkowski, a cantora revelou ter sido vítima de abuso na adolescência.

"Quando eu era adolescente, eu passei por uma situação ruim, sofri um abuso, perdi minha virgindade em um abuso", contou a artista.

Anitta explicou que decidiu compartilhar esse momento difícil de sua vida no documentário "Anitta: Made in Honório", produzido pela Netflix, pois desejava que fosse revelado publicamente por ela mesma. A decisão veio após a cantora ser chantageada que o caso seria exposto e, por isso, e para evitar maiores pressões, ela própria decidiu tornar público antes.

"Abri isso no meu documentário porque isso foi descoberto. Com isso, tive que entender que tornaria público sem meu controle e eu pensei: eu nunca tinha dito para minha família’. Mas eu não queria que as pessoas soubessem disso por outra pessoa. Se fossem descobrir, que soubessem por mim", justificou sua decisão.

Além disso, a cantora relembrou de quando passou a se sentir desconfortável em compartilhar tudo de sua vida das redes sociais. "Eu costumava compartilhar cada parte da minha rotina, porque isso é muito comum, essa maneira como as pessoas usam as redes sociais no Brasil. Eu comecei a me sentir desprotegida, não sobre segurança física, mas sobre energia. Parei de compartilhar exatamente as coisas que eu estava fazendo, mas sem deixar de compartilhar minha personalidade", disse.

A apresentadora também entrou no assunto sobre a vida sexual da cantora, que disse já ter ficado quase um ano sem sexo. "Eu sempre me joguei e fiquei com qualquer pessoa. Falava: ‘vamos nessa, vamos fazer sexo!’ E depois algo aconteceu e eu simplesmente mudei. Passei quase um ano sem sexo, foi literalmente antes de fazer 30 anos", confessou.

"Agora para eu ter esse nível de intimidade com alguém leva bastante tempo, não importa quem for. Trocar energia com pessoas... Mas não tenho um tipo certo. Você pode literalmente cruzar a rua e se você for uma pessoa legal eu vou falar com você. As pessoas têm muitas regras para escolher seu parceiro. Eu não tenho", acrescentou a cantora que, atualmente, está em um relacionamento com o ator Simone Susinna.

*(Estagiária Hannah Franco, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)