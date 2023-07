Anitta revelou que suspeitava estar com câncer e buscou cura no Japão: 'encontrei um curandeiro'

Em entrevista à rádio KTU, em Nova York (EUA), Anitta revelou que em 2022, médicos acreditaram que ela poderia estar com câncer. Antes de realizar os exames relacionados à doença, a cantora tomou a decisão de 'buscar a sua cura'.

“Comecei a marcar férias com meus amigos, chamei minhas agências de viagens. Eu disse (para o médico): ‘Então tudo bem. Se é câncer, então não preciso ficar presa aqui no hospital. Não quero fazer o exame agora. Vou tirar um mês de férias e depois volto e faço’. O médico falou ‘não’! E eu disse ‘sim’!”, contou Anitta.

“Se for o último mês da minha vida eu não quero ficar presa num hospital”, completou a cantora.

“Tirei férias e fui para o Japão e encontrei um curandeiro. Isso é uma coisa espiritual, pois quando voltei fui fazer os exames, não tinha câncer. É uma história louca de coisas que acontecem na minha vida”, recordou.

Ao retornar dessa viagem, no fim do ano passado, Anitta teve que dar entrada às pressas no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo (SP)."Informamos que Anitta está bem. A cantora se consultou hoje (01/12) com seus médicos em um hospital da capital paulista e até o final da tarde terá alta", dizia a nota enviada pela assessoria da cantora, na ocasião.