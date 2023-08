Anitta é indicada ao VMA pelo segundo ano consecutivo; confira a lista de todos os artistas

Anitta é mais uma vez indicada ao VMA (MTV Video Music Awards). Pelo segundo ano consecutivo, a cantora aparece na categoria Melhor Videoclipe Latino, dessa vez com a música "Funk Rave".

O VMA é uma das premiações mais prestigiadas da indústria musical e conta com a presença de muitos artistas internacionais. Nesta edição, o recorde de indicações fica com Taylor Swift, em oito categorias, sendo a favorita na maioria.

Já a competição na categoria de Melhor Videoclipe Latino é acirrada. Anitta enfrenta a concorrência de Bad Bunny, Eslabon Armado & Peso Pluma, Grupo Frontera, Karol G, Rosalía e Shakira. Veja a lista completa:

► Melhor Videoclipe Latino

► Anitta - Funk Rave

► Bad Bunny - Where She Goes

► Eslabon Armado & Peso Pluma - Ella Baila

► Sola Grupo Frontera & Bad Bunny - un x100to

► Karol G & Shakira - TQG

► Rosalía - Despechá

► Shakira - Acróstico.

Assista o clipe de Funk Rave:

Este ano ano, a cantora faz história mais uma vez, responsável pelo primeiro funk a ser indicado na história da premiação. Em 2022, Anitta repercutiu a com a sua apresentação, sendo a mais comentada da noite com um medley de funk e reggaeton. Além de ter levado o prêmio com o hit "Envolver".

A cerimônia do VMA acontece no dia 12 de setembro, no Prudential Center em Newark, Nova Jersey. O vencedor é escolhido pelo público através de uma votação online, no site da MTV.

(*Hannah Franco, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Tainá Cavalcante)