Vaza vídeo de Madonna, Britney Spears e Christina Aguilera ensaiando pro histórico VMA 2003

Um vídeo inédito dos ensaios do MTV VMA 2003 foi divulgado na internet, mostrando Madonna, Britney Spears e Christina Aguilera se preparando para a icônica apresentação daquele ano. Durante o show, elas interpretaram os sucessos "Like a Virgin" e "Hollywood" de forma irreverente.

O beijo triplo entre as artistas, em uma encenação de casamento com a participação da rapper Missy Elliott, gerou grande repercussão na época e ainda é lembrado como uma das performances mais icônicas da história.

Além da performance histórica, os figurinos também chamaram a atenção. Enquanto Madonna subiu ao palco com o mesmo visual do grande show, Christina Aguilera usava uma blusa estampada com o rosto de Che Guevara, que foi inspiração para a capa do álbum "American Life" de Madonna. Britney, por sua vez, ensaiou usando uma minissaia.