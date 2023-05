Madonna volta ao Brasil em 2024 após 12 anos dos últimos shows

Os fãs brasileiros de Madonna já podem comemorar. Após 12 anos longe do Brasil, a Rainha do Pop voltará ao País em 2024. A informação foi divulgada pelo jornalista José Norberto Flesch. Madonna é uma das artistas mais consagradas e reverenciada do pop mundial. A turnê que virá ao Brasil celebrará os 40 anos de carreira da cantora.

De acordo com Flesch, Madonna estará no Brasil entre janeiro e fevereiro do próximo ano. As cidades ainda não foram definidas. Na última vez que esteve em terras tupiniquins, em 2012, Madonna fez shows em São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre. As apresentações faziam parte da MDNA Tour.