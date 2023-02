Madonna rebate comentários sobre sua aparência: 'preconceito de idade e misoginia'

Após ser criticada por uma foto em que surge com o rosto inchado no Grammy 2023, Madonna, de 64 anos, usou as redes sociais para desabafar sobre os comentários. A cantora disse que o discurso dela foi ofuscado pela aparência e levantou questões de "preconceito de idade" e "misoginia".

VEJA MAIS

“Em vez de focarem no que eu disse em meu discurso, que era sobre agradecer pelo destemor de artistas como Sam [Smith] e Kim [Petras], muitas pessoas optaram por falar apenas sobre fotos minhas tiradas com uma câmera de lente longa que distorceria a cara de qualquer um! Mais uma vez, sou pega no brilho do preconceito de idade e da misoginia que permeia a sociedade em que vivemos”, escreveu.

A artista relembrou seu pioneirismo na defesa da liberdade sexual da mulher e também afirmou que não se abalou pelas críticas. “Nunca me desculpei por nenhuma das escolhas criativas que fiz nem pela minha aparência ou vestido, e não vou começar. Fui degradada pela mídia desde o início da minha carreira, mas entendo que tudo isso é um teste e estou feliz em fazer o pioneirismo para que todas as mulheres depois de mim possam ter uma vida mais fácil nos próximos anos”, desabafou.

A super estrela encerrou o recado informando que está pronta para continuar "enfrentando o patriarcado" e "aproveitando a vida": “Estou ansiosa por muitos anos de comportamento subversivo, ultrapassando limites, enfrentando o patriarcado e, acima de tudo, aproveitando minha vida”, finalizou.