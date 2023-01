Madonna anuncia turnê de 40 anos de carreira; confira os sucessos da cantora

Nesta terça-feira (17), Madonna anunciou as datas da turnê que irá apresentar em comemoração aos 40 anos de carreira.

VEJA MAIS

Intitulada como "The Celebration Tour", o evento começará no dia 15 de julho, em Vancouver, no Canadá. Até outubro, a turnê segue com apresentações na América do Norte e, a partir do dia 14 de outubro começa a temporada de shows na Europa, até 1º de dezembro.

O público poderá comprar os ingressos a partir desta sexta-feira (20), no site www.madonna.com/tour.

Madonna:

Nascida no Michigan, Estados Unidos, Madonna Louise Veronica Ciccone, nasceu no dia 16 de agosto de 1958. Após passar por dificuldades financeiras, aos 18 anos se mudou para Nova Iorque, onde aprendeu a tocar instrumentos e a se apresentar em bares para se sustentar.

Conhecida por sua irreverência, e intitulada como "Rainha do Pop", Madonna sempre chamou atenção por suas letras provocativas e clipes sensuais.

A cantora já gravou canções com inúmeros nomes da música, incluindo Britney Spears, Anitta e Ricky Martin.

Em março do último ano, a Bilboard - famosa revista que tem como foco a indústria musical - elegeu as 15 melhores músicas da carreira de Madonna. Muitas, inclusive, são as mais tocadas da cantora.

Confira as melhores músicas de Madonna:

1 - "Like a Prayer" (1989)

2 - "Vogue" (1990)

3 - "Into the Groove" (1985)

4 - "Express Yourself" (1989)

5 - "Ray Of Light" (1998)

6 - "Hung Up" (2005)

7 - Holiday (1983)

8 - "Open Your Heart" (1986)

9 - "Music" (2000)

10 - "Take a Bow" (1994)

11 - "Papa Don't Preach" (1986)

12 - "Live To Tell" (1986)

13 - "Material Girl" (1984)

14 - "Boderline" (1984)

15 - "Justify My Love" (1990)

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)