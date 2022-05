Modelo brasileiro revela troca de mensagens com Madonna e Ricky Martin

A cantora Madonna, de 63 anos, parece gostar de brasileiros. Depois de Jesus Luz, ela estaria trocando mensagens com outro modelo.

Donizete Esttevan, que participou do Mister Brasil 2021, contou que mantém conversas coma artista pelas redes sociais e com Ricky Martin.

Ao portal "Em Off", o modelo disse em entrevista, que começou a ter interação com artistas internacionais após a sua participação no Mister Universo. Que a partir disso, Madonna começou a trocar mensagens pelo Instagram com ele.

"Em 2020, fiquei em primeiro lugar no Mister Universo, disputando com participantes de vários países. O concurso foi televisionado e pessoas do mundo todo puderam me ver, isso me gerou uma grande visibilidade e comecei a ser abordado por artistas internacionais", explicou.

“Madonna foi uma das primeiras a visualizar meus stories e reagir a um deles. Desde então, a gente troca mensagens às vezes. Na última vez, chamei ela com o objetivo de ter uma conversa mais fluida”, acrescentou Donizete Esttevan.

Ele disse que chegou a marcar um encontro com Madonna durante sua passagem pelo Brasil na turnê 'Madame x': "Meu contato foi justamente para quando ela estiver aqui no Brasil, a gente se encontrar".

Outra pessoa com quem Donizete tem contato Ricky Martin. O modelo brasileiro disse que recebeu do astro apoio para se lançar no mundo da música. Donizete tem formação como maestro e sonha em lançar uma carreira musical.

“O Ricky Martin é um dos que estão me apoiando nos meus projetos envolvendo musicalidade. Sou maestro e vou lançar, em breve, um projeto muito promissor”, contou Donizete Esttevan.