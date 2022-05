Madonna pede encontro com Papa Francisco: 'Eu já fui excomungada três vezes'

Na última quinta-feira, 5, Madonna usou suas redes sociais para mandar um recado para o Papa Francisco e pedir um encontro secreto entre os dois. O pedido surgiu após décadas envolvida em polêmicas com a Igreja católica.

"Olá, Francisco, sou uma boa católica. Eu juro! Quero dizer, eu não juro!", disse ela.

"Já se passaram algumas décadas desde a minha última confissão. Seria possível nos encontrarmos um dia para discutir alguns assuntos importantes?", pediu ela através de seu perfil oficial no Twitter.

A artista também deixou claro que já foi excomungada e que isso não parecia certo: "Eu já fui excomungada três vezes. Não me parece justo. Sinceramente, Madonna", destacou ela.

Os conflitos entre Madonna e a igreja católica não são de hoje. Pelo contrário, se iniciou na década de 80 com o videoclipe de "Like a prayer", onde a cantora surge simulando um romance com a figura sagrada, e por suas simulações de masturbação na turnê Blond Ambition onde usava adereços religiosos em suas coreografias sensuais.

(Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)