Famosa foto do beijo entre Britney Spears e Madonna vai a leilão

Uma das cenas mais icônicas de 2003 foi o beijo entre Britney Spears e Madonna, no palco do MTV Video Music Awards. O momento, que repercutiu tanto na imprensa na época, agora será leiloado em tecnologia NFT (uma autenticação da imagem que, por meio de um código, faz ela ser única). O leilão será no dia 7 de outubro e durará 72 horas. As informações são do Uol.

O fotógrafo John Shearer, responsável pelo registro, se juntou com a Cryptography para vender a imagem. Uma parte do valor arrecadado será doado para a GLAAD, uma ONG norte-americana que monitora como a mídia retrata pessoas da comunidade LGBTQIA+. A cena veio de uma performance entre Britney, Madonna e Christina Aguilera, que se apresentavam no palco vestidas de 'noivas' enquanto Madonna estaria de 'noivo'. A rainha do pop beija as duas cantoras, mas o beijo com Britney repercutiu ainda mais devido sua carreira bombada, além do momento que a câmera foca no rosto de Justin Timberlake, na época, namorado da princesa do pop. Confira o momento: