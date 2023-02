Após críticas sobre a aparência, Madonna exibe o rosto menos inchado: 'Estou fofa agora'

Madonna, de 64 anos, rebateu mais uma vez os comentários negativos sobre a sua aparência. A Rainha do Pop foi alvo de ofensas e piadas na web depois de aparecer com o rosto inchado no Grammy 2023. No Instagram, a cantora publicou uma foto onde mostra os efeitos mais amenizados da cirurgia plástica e ironizou as críticas.

"Olha como estou fofa agora", escreveu ela na legenda da foto. "Agora o inchaço da cirurgia diminuiu", postou Madonna. Na imagem, a famosa posa de frente e exibe cabelos trançados, jeans rasgados e um boné de beisebol.

Madonna fez uma rápida aparição na cerimônia do Grammy, que ocorreu no último dia 5 de fevereiro, em Los Angeles. A participação gerou críticas à Rainha do Pop devido ao seu visual, principalmente o inchaço no rosto. Na ocasião, a cantora protestou na web: “Mais uma vez, sou pega no brilho do preconceito de idade e da misoginia que permeia a sociedade em que vivemos”.