‘É uma coisa sexual, mas divertida, engraçada’, disse Anitta em lançamento de novas músicas

Anitta liberou mais duas canções de “Funk Generation: A Favela Love Story”: “Casi Casi” e “Used To Be”. Elas se juntam a “Funk Rave” e entregam muito funk brasileiro, misturas de línguas e videoclipe cheios de referências.

Na manhã desta sexta-feira (18), ela recebeu a imprensa do Brasil para um bate papo sobre esses lançamentos. O Grupo Liberal esteve presente.

As faixas foram assinadas também por ela, que participa de todo o processo de produção musical e audiovisual dos seus trabalhos. “Eu chego com umas dicas, sempre tenho uma ideia geral do projeto, sou boa em soltar algumas frases e melodias, para música e produção musical. Para mim, o que eu faço no trabalho, é dar um direcionamento chave, para que as pessoas saibam do que se trata. É muito legal como a gente consegue essa fórmula, o pessoal do estúdio até comentou sobre como é importante essa conversa”, respondeu Anitta em pergunta do Grupo Liberal.

Chamado de bundle, que se trata de um pacote de músicas lançado antes de um EP, as canções trazem um dos subgêneros do funk e misturam três línguas em uma única produção. “Tem referências bastante do funk melody, a ideia era voltar a esse funk melody, de quando eu comecei na Furacão 2000, do que eu fazia lá no início, que acho que os meus fãs gostam. Acho que falta eu mostrar a referência mais funkão, da sanfoninha, mas vamos colocar no álbum”, antecipa Anitta.

“Essa troca de idiomas, vai na hora, quando a gente está fazendo vê a parte de uma língua que mais combina para aquela parte. No estúdio, a gente falava que cada um seria uma língua, mas acabava que não tinha jeito, misturava os idiomas, e ficou natural”, pontua.

Neste trabalho, Anitta promete outros lançamentos musicais, mas todos ligados à favela e seus costumes, Porém, ela adianta que mais para frente terá uma canção que será ‘funk proibidão’ e bem pesadão. A letra chegará em inglês.

VEJA MAIS

Agora, “Casi Casi” chega com uma letra sensual e divertida, mistura versos em espanhol, português e inglês, com uma Anitta forte e sem papas na língua. O clipe já está disponível na web. “Estou feliz com o que temos mostrado, é uma coisa sexual, mas divertida, engraçada. Acho que vai ajudando a entender não só a nossa cultura de roupas, de lugar, mas de alegria, bom humor e energia”, pontua a artista.

A cantora falou que esse projeto foi pensado quando ela estava doente, porque ela acreditava que iria morrer naquela ocasião: “Esse projeto foi pensado enquanto eu estava doente, porque não admitia morrer e não fazer o álbum dos meus sonhos. Eu achava realmente que ia morrer”.