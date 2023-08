Ex de Anitta, Simone Susinna, se defende após fãs o acusarem de ter usado a cantora: 'Já era famoso'

Nas últimas semanas o relacionamento de Anitta e do ator Simone Sussinna, foi o assunto dos fãs da cantora. Os dois postaram alguns cliques juntos nas redes sociais e colecionaram momentos juntos, o que foi suficiente para que o italiano ficasse famoso por aqui. Mas, com o recente termino do affair com a brasileira, os seguidores dela começaram a acusar o ator de ter a usado para se promover no país. Em recente entrevista, ele nega as afirmações e diz que já era conhecido antes de Anitta.

O astro italiano aterrissou em São Paulo e foi cercado por paparazzi, sendo questionado sobre o rompimento com Anitta, mas preferiu não dizer nada. Em entrevista ao jornalista Leo Dias, ele foi questionado novamente. "Acho que eu era famoso antes de conhecer a Anitta. Tive a sorte de participar desse projeto 365 Dias e aqui no Brasil amam o filme, amam o personagem", disse ele. Modelo e ator, ele está no elenco de algumas produções sensuais disponíveis em plataformas de streaming. Em uma delas, chega a aparecer pelado.

Simone Susinna vai cumprir uma agenda promocional no Brasil, que inclui entrevistas, festas e novas parcerias de trabalho. Ele também tem agendado um encontro, em São Paulo, com um especialista de lentes de contato dos dentes, o mesmo que mudou o sorriso da família de Neymar.

VEJA MAIS