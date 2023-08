Bailarina de Anitta revela ter participado de 'suruba' com a cantora

Ohana Lefundes, bailarina, que já foi apontada como affair de Anitta e Ludmilla, revelou experiências íntimas em entrevista. No podcast Pod Dar Prado, ela contou ter participado de uma “suruba” com a Girl From Rio.

A revelação foi feita após um questionamento de Gabi Prado, apresentadora do programa.

“Já rolou um ‘surubão de Noronha’ entre vocês, assim, louco?”, questionou Gabi.

A dançarina demorou a responder, mas mesmo constrangida, a confirmou que sim. A apresentadora chegou a perguntar quem eram as outras pessoas que haviam participado, mas a bailarina não quis responder. “Ah, mas aí envolve outras pessoas, né?”, disse.

Gabi Prado insistiu para saber quem eram as pessoas que estavam com Ohana e Anitta, mas ela recusou em contar.