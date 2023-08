Anitta revela que começou a escrever seu testamento após suspeita de câncer: 'achei que ia morrer'

Anitta surpreendeu os fãs ao revelar um capítulo pessoal em sua vida. Em entrevista ao jornal O Globo, a cantora falou sobre sua batalha contra a suspeita de câncer e ter começado a escrever seu testamento no ano passado.

Enfrentando a possibilidade de um tumor no pulmão e uma bexiga debilitada, Anitta contou que nenhum tratamento convencional deu resultado. "Há exatamente um ano, resolvi várias questões, principalmente de saúde, com a constelação familiar. Eu estava muito doente, com suspeita de câncer, tumor no pulmão, bexiga comprometida. Fiz tratamentos, diálise. Ninguém conseguia descobrir o que era", disse.

Com medo da morte, Anitta começou a escrever seu testamento e planejar o futuro de suas músicas. "Achei que ia morrer, já estava escrevendo o testamento e decidindo o que fazer com as músicas. Fiquei cinco meses sem trabalhar, toda vez que tentava voltar, passava mal, precisava de oxigênio. Minha família se reunia todos os dias às 18h para rezar por mim, nesse nível", explicou a cantora.

"Eu me curei quando comecei a me tratar mental e energeticamente", disse sobre sua jornada de cura. Ela enfatizou que todo esse processo aconteceu quando completou 30 anos de idadde, uma época que, no estudo da astrologia, é marcada por reflexão e transformação. "Foi o meu retorno de Saturno", finalizou.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)