Anitta compartilha suposto convite para se apresentar no próximo Super Bowl; entenda

A cantora brasileira, Anitta, deixou os fãs em alerta ao compartilhar uma carta nas redes sociais, supostamente enviada pela NFL, a liga de futebol americano, que indicava o interesse em tê-la como a atração do show do intervalo na final do Super Bowl de 2024.

Apesar de Anitta não ter revelado mais detalhes sobre a carta, sua postagem nas redes sociais provocou grande agitação entre seus seguidores e admiradores. Vale ressaltar que o show do intervalo do Super Bowl é amplamente reconhecido como um dos eventos de entretenimento mais aguardados em todo o mundo. Com uma média de duração de 15 minutos, esse momento durante a final do campeonato de futebol americano é considerado um dos intervalos mais valiosos no mundo do entretenimento.

"Aqui está o script para a 104ª temporada da NFL. Mantenha a confidencialidade! Sua 'Favela Love Story' [último álbum] está na página 8, cena 18, linha 13 e é boa! Nós não conseguimos tirar 'Funk Generation' do repeat. Esperamos que você traga o Brasil para o jogo", diz o bilhete.

Embora ainda não haja confirmação oficial por parte da NFL ou da equipe de Anitta, os fãs agora esperam ansiosamente por mais informações e detalhes sobre essa emocionante possibilidade.