Anitta curte noite com galã peruano, estrela de reality no México

Após um breve romance com o galã mexicano Simone Susinna, Anitta, que está solteira, foi vista curtindo uma noitada no México, na última sexta-feira, 1, com Nikolla Porchela, modelo peruano famoso por estrelar um reality show no país.

O bonitão tatuado, de 35 anos, é de Lima, no Peru, mas vive no México. Ele é ator, apresentador e jogador de futebol aposentado. Nicola tornou-se querido no México após participar do reality "'La Casa de Los Famosos", este ano, a versão mexicana de "Big Brother Brasil". O modelo peruano foi até chamado de "Namorado do México", e decidiu ficar por muito tempo para trabalhar no país asteca.Durante sua participação no reality, Nicola deixou a toalha cair durante uma transmissão ao vivo.

