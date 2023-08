Angelina Jolie e Brad Pitt finalizam processo de divórcio após 7 anos

Foi oficializado pela justiça o divórcio de Angelina Jolie e Brad Pitt. O pedido de separação veio em 2016 e todo o processo durou sete anos. Segundo a revista InTouch, Angelina Jolie concordou em buscar a mediação, visando a resolução acelerada da disputa.

A justificativa, de acordo com fontes próximas ao ex-casal, foram levadas em consideração as perdas financeiras decorrentes das prolongadas batalhas legais, incluindo a custódia dos filhos. Uma fonte citada pela revista observou: "A quantia significativa de recursos financeiros que foi destinada a essas contendas judiciais, inclusive a disputa pela custódia, poderia ter colocado Angelina em uma situação financeira desafiadora. Portanto, a escolha de minimizar essas perdas é uma decisão estratégica. Isso representa uma vitória substancial para Brad".

VEJA MAIS

Relacionamento de Brad Pitt e Angelina Jolie

Relembrando o percurso, Brad Pitt e Angelina Jolie iniciaram seu relacionamento em 2004. O casamento ocorreu em 2014. Entretanto, em 2016, o casal anunciou publicamente a separação, chocando fãs e seguidores. Os dois atores também compartilham a responsabilidade de serem pais de seis filhos: Maddox, com 22 anos; Pax, com 19 anos; Zahara, com 18 anos; Shiloh, com 16 anos; além dos gêmeos Knox e Vivienne, ambos com 14 anos.

Um momento notável durante o prolongado processo de divórcio foi o depoimento prestado por Maddox, o filho mais velho do casal, em 2021. Em meio a relatos de tensões e conflitos, o depoimento ocorreu enquanto Brad Pitt buscava um arranjo de custódia compartilhada, enquanto Angelina Jolie defendia a guarda exclusiva de seus herdeiros. Esse testemunho acrescentou camadas adicionais de complexidade a um processo já intrincado.