Quem é o novo namorado de Angelina Jolie? Conheça o bilionário que conquistou a atriz

Desde o polêmico divórcio com Brad Pitt, Angelina Jolie ainda não assumiu nenhum relacionamento, mas a imprensa americana especula um novo romance. Na última quinta-feira (23), a atriz apareceu pela primeira vez ao lado do suposto affair, que logo teve sua identidade revelada. O bonitão é David Mayer de Rothschild, um ativista ambiental bilionário.

Segundo a impresa, Angelia e David estão se vendo há meses, antes de serem flagrados por paparazzis em Malibu, na Califórnia, e despertou a curiosidade dos fãs. Mas afinal, quem é David Mayer de Rothschild? Conheça o novo affair de Angelina Jolie.

Nascido em Londres, no Reino Unido, David é herdeiro dos Rothschild, família conhecida pela dinastia bancária europeia. Formado pelo College of Naturopathic Medicine em Londres, o ativista recebeu um diploma avançado em Medicina Natural. Mas, apesar de seu sobrenome e formação, o ambientalista é conhecido principalmente por ser um 'ecoaventureiro', que realiza viagens e ações ao redor do mundo.

David se destacou em 2006 após passar mais de 100 dias cruzando o Ártico da Rússia ao Canadá. No mesmo ano, lançou o site Mission Control, para divulgar as expedições e projetos ambientais. Ele visitou o Brasil em 2011, para documentar a floresta amazônica.

O ativista ajudou a contruir um barco ecológico feito de garrafas pet, para promover a conscientização sobre a poluição marítima. O catamarã, chamado de Plastiki, foi uma das melhores invenções de 2010, segundo a revista Time. David tem reconhecimento mundial por muitas instituições pelo trabalho que ele realiza em prol do meio ambiente.

Angelia se separou de Brad Pitt em 2016, com um término conturbardo e repleto de polêmicas. Desde então, a atriz não assumiu nenhum relacionamento de forma pública, apesar de muitas especulações.

Angelina Jolie ainda não se pronunciou sobre as especulações de sua vida amorosa.

(*Estagiária Hannah Franco, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com)