Angelina Jolie acusa Brad Pitt de agressão contra ela e de sufocar filho durante briga

A mídia internacional se voltou, nesta terça-feira (4), para a polêmica envolvendo Angelina Jolie e Brad Pitt. O ex-casal trava uma batalha na justiça por uma vinícola francesa comprada há 10 anos, quando os dois ainda estavam casados, e, em meio a esse processo, Angelina entrou com uma ação contra Brad por agressão física e verbal. Ela também acusa o ex-marido de enforcar o filho. Entenda.

Brad Pitt entrou com uma ação contra Angelina no início deste ano. Ele acusa a atriz de violar “direitos contratuais” depois que ela vendeu a metade de Brad da vinícola Château Miraval sem conhecimento dele.

No entanto, os advogados de Jolie alegam que as discussões com a equipe de Brad, sobre a venda de seu lado da empresa, foram interrompidas depois que ele exigiu que a atriz assinasse “um acordo de confidencialidade que a teria proibido contratualmente de falar fora do tribunal sobre o abuso físico e emocional de Pitt contra ela e seus filhos”.

O processo de agressão

Nos trechos da ação contra Brad, obtido pelo site Variety, a equipe jurídica de Angelina revela novos detalhes sobre uma suposta briga que ocorreu entre o ex-casal e seus filhos em um avião, em setembro de 2016.

De acordo com o processo, “Pitt sufocou uma das crianças e acertou outra no rosto”, além de “agarrar Jolie pela cabeça e a sacudir” durante a briga de 2016. O advogado de Angelina afirma que a discussão começou quando o ator a acusou de ser “muito respeitosa” com seus filhos. Os dois começaram a brigar no banheiro do avião.

“Pitt agarrou Jolie pela cabeça e a sacudiu, depois agarrou seus ombros e a sacudiu novamente antes de empurrá-la contra a parede do banheiro. Pitt então socou o teto do avião várias vezes, levando Jolie a sair do banheiro”, diz a equipe jurídica da atriz.

Já sobre a suposta agressão de Brad, o relatório diz o seguinte:

“Quando uma das crianças defendeu verbalmente Jolie, Pitt atacou seu próprio filho e Jolie o agarrou por trás para detê-lo. Para tirar Jolie de suas costas, Pitt se jogou para trás nos assentos do avião, ferindo as costas e o cotovelo de Jolie. As crianças correram e todos tentaram bravamente proteger uns aos outros. Antes que tudo terminasse, Pitt sufocou uma das crianças e atingiu outra no rosto. Algumas das crianças imploraram a Pitt que parasse. Todos ficaram assustados. Muitos estavam chorando”, relata a equipe jurídica.

Jolie teria aberto de maneira anônima um processo em 2016 no qual alegou ter sido agredida por seu “então marido” em um avião particular. A atriz teria dito a um agente do FBI que Brad “agrediu física e verbalmente” ela e os filhos. O agente concluiu que não iria processar acusações criminais, fazendo com que a atriz entrasse anonimamente com uma ação da Lei de Liberdade de Informação contra o FBI, segundo a imprensa internacional, para obter documentos relacionados à investigação federal contra Brad.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Adna Figueira)