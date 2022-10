Brad Pitt nega que tenha agredido Angelina Jolie e sufocado um dos filhos: 'completamente falsas'

Parece que as polêmicas envolvendo o motivo do fim do casamento de Angelina Jolie e Brad Pitt estão longe de acabar. Após a atriz apresentar acusações de agressão em uma suposta briga com o ex-marido, o ator resolveu se pronunciar, na quarta-feira (05), para afirmar que as declarações são falsas.

VEJA MAIS

Para a CNN, representantes do astro de Hollywood declararam que "a história (de Angelina Jolie) continua a evoluir cada vez que ela conta com novas e infundadas alegações. Brad assumiu a responsabilidade pelo o que fez, mas não pelas coisas que não fez. Essas novas alegações são completamente falsas", afirmaram eles um em comunicado.

Entenda a polêmica

Brad Pitt e Angelina Jolie começaram a namorar em 2005, se casaram em 2014 e terminaram a união em 2016. (Foto: Reprodução)

Angelina Jolie e Brad Pitt travam uma batalha judicial pela vinícola francesa Chateau Miraval, comprada pelos dois em 2011, quando ainda se relacionavam. Na terça-feira (04), notícias de que a atriz teria movido uma nova queixa contra o ator foram divulgadas pelo Page Six. Nos documentos, Jolie afirma que Brad Pitt agarrou sua cabeça, sacudiu, agarrou seus ombros e a empurrou contra a parede do banheiro. Ele ainda teria socado o teto do avião várias vezes.

Em outro trecho, o documento relata que os filhos do ex-casal foram atacados ao tentarem intervir nas agressões. "Quando uma das crianças defendeu verbalmente Jolie, Pitt atacou seu próprio filho e Jolie o agarrou por trás para detê-lo. Para tirar Jolie de suas costas, Pitt se jogou para trás nos assentos do avião, ferindo as costas e o cotovelo de Jolie. As crianças correram e todos tentaram bravamente proteger uns aos outros. Antes que tudo terminasse, Pitt sufocou uma das crianças e atingiu outra no rosto. Algumas das crianças imploraram a Pitt que parasse. Todos ficaram assustados. Muitos estavam chorando".

Em setembro de 2016, Brad Pitt chegou a ser investigado por crime de abuso infantil pelo episódio em questão pelo Departamento Federal de Investigação norte-americano. No entanto, as autoridades não seguiram com as acusações criminais.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)