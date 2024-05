'Um Lugar Silencioso: Dia Um' tem primeiro trailer divulgado; assista

A Paramount Pictures divulgou, nesta quinta-feira (09), o primeiro trailer oficial de "Um Lugar Silencioso: Dia Um", novo capítulo da franquia de sucesso que conquistou o público mundial. Estrelado por Lupita Nyong'o (Pantera Negra) e Joseph Quinn (Stranger Things), o filme acompanha os eventos que precedem os dois primeiros longas, mostrando a luta pela sobrevivência durante o primeiro dia da invasão alienígena no mundo.

O trailer eletrizante revela cenas de ação e suspense em meio ao caos da cidade de Nova York, onde os personagens Sam (Nyong'o) e Eric (Quinn) precisam se adaptar à nova realidade e encontrar maneiras de se comunicar sem emitir sons.

Dirigido por Michael Sarnoski e com roteiro de Josh Malerman e Brian Woods, Um Lugar Silencioso: Dia Um é produzido por Andrew Form, Brad Fuller, Michael Bay e John Krasinski (The Office), criador da franquia. O elenco ainda conta com Djimon Hounsou e Alex Wolff.

O spin-off marca a estreia de Lupita Nyong'o na franquia e a primeira vez que John Krasinski e Emily Blunt, protagonistas dos longas anteriores, não fazem parte do elenco principal. "Um Lugar Silencioso: Dia Um" tem estreia marcada para 27 de junho nos cinemas.

Sobre os filmes

A história de Um Lugar Silencioso foi idealizada por John Krasinski, que dirigiu os dois primeiros filmes da franquia, estrelados por Emily Blunt. O primeiro longa, lançado em 2018, acompanha uma família que precisa se adaptar a um mundo silencioso para evitar as criaturas mortais. Já o segundo filme, lançado em 2020, expande o universo da franquia e mostra a busca por refúgios seguros. O segundo filme, lançado em 2020, conta com a participação de Cillian Murphy (Oppenheimer) que teria um refúgio, supostamente, seguro das ameaças dos alienígenas.

Um Lugar Silencioso foi um sucesso de crítica e público, arrecadando mais de US$ 600 milhões nas bilheterias mundiais. O primeiro filme tem 95% de aprovação no Rotten Tomatoes e recebeu diversos prêmios importantes, incluindo o Oscar de 2019 por Melhor Edição de Som e o Globo de Ouro do mesmo ano por Melhor Trilha Sonora.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)