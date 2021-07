Emilly Blunt dá dicas para Gretchen não fazer barulho e atrair criaturas de 'Um Lugar Silencioso'

A cantora e ícone da internet Gretchen foi alertada pela atriz Emilly Blunt, protagonista do filme "Um Lugar Silencioso - Parte II", para não fazer barulho e acabar atraindo as criaturas monstruosas do suspense. A ação de marketing da Paramount Pictures foi divulgada nas redes sociais de Gretchen.

"Um Lugar Silencioso - Parte II" estreou nesta quinta-feira (22) em mais de mil salas de cinema em todo o país. A cantora postou em seu perfil do Instagram (@mariagretchen) uma suposta conversa hilária com a atriz Emily Blunt, protagonista do filme sobre como não fazer barulho.

No vídeo, Gretchen lembra que, assim como Emily, é preciso ficar bem quietinha para sobreviver aos perigos deste segundo filme, novamente dirigido por John Krasinski, e assistir à essa verdadeira experiência visual e sonora que o filme proporciona no cinema.