Joel e Ellie: imagens oficiais da 2ª temporada de ‘The Last of Us’ são divulgadas; confira

As primeiras imagens de Joel e Ellie, personagens de Pedro Pascal e Bella Ramsey, na segunda temporada de "The Last of Us" foram divulgadas nessa quarta-feira, 15. A série, adaptada da franquia de jogos de mesmo nome, tem a primeira temporada disponível na plataforma de streaming Max. O lançamento da segunda temporada está previsto para o início de 2025. Confira as imagens abaixo.

Primeira imagem oficial de Joel (Pedro Pascal) na segunda temporada de "The Last of Us" (Reprodução)

Primeira imagem oficial de Ellie (Bella Ramsey) na segunda temporada de "The Last of Us" (Reprodução)

Produzida por Craig Mazin e Neil Druckmann, a série conta a história pós-apocalíptica de Joel (Pedro Pascal) e Ellie (Bella Ramsey). Contratado para levá-la a uma área longe da zona de quarentena, Joel não tem uma jornada fácil antes de cumprir sua missão. A humanidade foi infectada por fungos Cordyceps e agora Joel e Ellie dependem um do outro para sobreviver.

Na segunda temporada de “The Last of Us” será adaptado apenas uma parte do segundo jogo, conforme os produtores. Além de Pedro Pascal e Bella Ramsey, o novo ano do seriado conta como Kaitlyn Dever como Abby, Isabela Merced como Dina e Young Mazino como Jesse.

Os fãs reagiram com emoção às imagens divulgadas. No X (Twitter), internautas comentaram sobre as expectativas. “Saíram imagens oficiais da segunda temporada de ‘The Last of Us’. A cena do baile de inverno. Tô surtando”, escreveu uma. “Muito ansioso pra nova temporada de ‘The Last of Us’, falar com todo mundo sobre, encher o Twitter de post”, falou outro.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)