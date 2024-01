Abby, de ‘The Last Of Us’, será interpretada por Kaitlyn Dever

A atriz Kaitlyn Dever foi escalada pela HBO Max para dar vida a Abby, na segunda temporada de “The Last Of Us”. Kaitlyn se junta ao elenco formado por Pedro Pascal e Bella Ramsey, e a personagem é descrita pelo canal como “uma soldada habilidosa cuja visão em preto e branco do mundo é desafiada enquanto ela busca vingança por aqueles que amava.”

Os cocriadores da série, Craig Mazin e Niel Druckmann, afirmaram que o processo seletivo foi idêntico ao da primeira temporada e que estão entusiasmados para ver Kaitlyn se juntando a Pedro, Bella e demais atores.

“Procuramos atores de classe mundial que incorporem as almas dos personagens no material original. Nada importa mais do que o talento", disseram.

Apenas uma parte do segundo jogo da franquia será adaptada na segunda temporada de “The Last Of Us”, segundo Mazin e Druckmann Os cocriadores esclareceram que a trama vai se desenvolver em mais de uma temporada. As gravações do segundo ano do seriado iniciam em 12 de fevereiro, segundo Mazin.

Casey Bloys, presidente da HBO, falou anteriormente que a nova temporada está prevista para ser lançada no início de 2025.

Conheça “The Last Of Us”

Após 20 anos da quase extinção da humanidade por infecção de fundos Cordyceps, Joel (Pedro Pascal) é contratado para levar Ellie (Bella Ramsey) a uma área fora de zona de quarentena. O trabalho de Joel, que deveria ser simples, é transformado em uma jornada cheia de perigos e riscos pelos Estados Unidos. Joel e Ellie dependem um do outro para sobreviver.

A primeira temporada da série, disponível na HBO Max, também contou com Anna Torv, Nico Parker, Nick Offerman, Murray Bartlett, Storm Reid e Rutina Wesley. Craig Mazin é o autor do roteiro.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)