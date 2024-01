'Arcane': 2ª temporada da série de 'League Of Legends' ganha novo teaser; assista

A empresa Riot Games divulgou, nesta sexta-feira (5), um teaser da 2ª temporada de "Arcane", série de animação inspirada no universo do jogo "League of Legends (LOL)" que está prevista para ser lançada em novembro de 2024, ainda sem data oficial divulgada. Assista:

No vídeo de 45 segundos, é possível ver o personagem Singed, um insano cientista, sentado e observando uma fera enorme, semelhante ao campeão Warwick, atordoada e pendurada em uma espécie de laboratório. Na história dos personagens do jogo, ou "lore", como chamam os fãs do game, os dois são da cidade fictícia de Zaun, grande distrito subterrâneo, aos pés de cânions profundos e vales que cortam Piltover.

A segunda temporada de Arcane foi anunciada pela própria Riot Games em 20 de novembro de 2021, informando que a série teria uma continuação para revelação dos principais acontecimentos da primeira parte.

História de Singed e Warwick

Warwick era um homem comum que foi capturado por Singed. Preso, ele se torna cobaia de vários experimentos químicos invasivos e tóxicos do insano cientista. Após muito sofrer com bombas e substâncias químicas em suas veias, Warwick não aguenta e acaba morrendo. Singed o descarta em uma cova nas profundezas do Sumidouro de Zaun e passou a se dedicar a seu próximo experimento.

No entanto, enquanto seu corpo esfriava no topo de uma pilha de defuntos, as substâncias químicas fizeram efeito e ressuscitaram Warwick, o transformando em uma besta sedenta por sangue. Solto na cidade de Zaun, a fera com aparência de lobo mata Indistintamente qualquer pessoa que derrama sangue.

Primeira temporada de Arcane

Lançada em 6 de novembro de 2021, a primeira temporada de Arcane possui nove episódios e estão disponíveis na Netflix. A animação de LOL tem como protagonistas as duas campeãs de LOL Jinx e Vi, duas irmãs que vivem nas cidades opostas em guerra. Enquanto Jinx vive na utópica e avançada de Piltover, Vi sobrevive na oprimida e decadente Zaun. Além delas, a série conta também a história de origem de outros campeões presentes no jogo, como Caitlyn, Ekko, Viktor, Jayce e Heimerdinger.

Sucesso

A série se tornou grande sucesso, ultrapassou as barreiras da comunidade do jogo e recebeu vários prêmios. Em 2022 a série foi indicada em cinco categorias no Emmy Award, e ganhou em quatro:

Melhor Animação;

Melhor Direção de Arte;

Melhor Design de Cenários;

Melhor Roteiro de Cores.

Em fevereiro de 2022, Arcane foi indicada em nove categorias no Annie Awards, considerado o Oscar das animações, e venceu todas, sendo elas:

Melhor Roteiro;

Melhor Atuação de Voz;

Melhor Animação de Personagens;

Melhor Episódio para TV;

Melhor Produção de Design;

Melhor Storyboarding;

Melhor Design de Personagens;

Melhor Direção;

Melhores Efeitos.

