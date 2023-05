League of Legends lançará arte de perfil com personagens LGBTQIA+ do jogo

Em comemoração ao Mês do Orgulho LGBTQIA+ e para levar ainda mais representatividade ao mundo dos jogos, a Riot Games lançará no próximo mês uma arte de capa de perfil de personagens LGBTQIA+ do League Of Legends. A criação será disponibilizada para a versão MOBA (arena de batalha online para vários jogadores) e poderá ser visualizada a partir do dia 1º de junho.

A arte poderá ser usada como plano de fundo do perfil no momento em que o jogador equipar ícones durante a janela do evento. Os personagens Vi, Caitlyn, Neeko, Graves, Twisted Fate, K'Sante, Leona e Diana, todos LGBTQIA+, estarão no desenho.

Parceria com Lil Nas X

Em 2022, a Riot Games criou K'Sante, um personagem gay, inspirado na cultura do oeste africano, que trouxe ainda mais espaço para a comunidade LGBTQIA+ no LOL. No ano passado, recebeu uma skin desenvolvida com o rapper Lil Nas X, que também faz parte da comunidade LGBTQIA+.

K'Sante, personagem do LOL (Reprodução)